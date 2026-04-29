Muere Trailero tras Chocar en Autopista Monterrey-Nuevo Laredo en Sabinas Hidalgo, NL

Un trailero murió en un choque entre camiones de carga en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El accidente se registró durante la madrugada del miércoles 29 de abril, antes de llegar a la caseta de cobro.

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Aparentemente, uno de los tráileres no alcanzó a frenar y se impactó contra la caja de otra unidad pesada, un autobús y un automóvil compacto, esto cerca de un retén de la Fiscalía General de la República (FGR) que a diario provoca largas filas y este tipo de choques en la circulación de norte a sur.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio. Paramédicos arribaron al kilómetro 102 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, antes de llegar a la caseta de cobro, en el municipio de Sabinas Hidalgo, para brindarle los primeros auxilios a las víctimas. Fueron ellos quienes confirmaron la muerte del trailero, del cual no han dado a conocer su identidad.

Video: Muere Trailero en Choque en Autopista a Laredo en Sabinas Hidalgo

Vuelca camión en Carretera Nacional en Montemorelos

Otro accidente vial se registró en el kilómetro 184 de la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde un camión volcó y terminó en el camellón central de esta importante vía de comunicación. Aparentemente, habría sido una dormitada y el exceso de velocidad lo que provocó el percance.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes. De acuerdo con lo informado, no se reportaron personas lesionadas por este accidente carretero.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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