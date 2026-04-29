Reportan Olores a Químicos en 10 Colonias en García, Nuevo León; Esto Sabemos

Vecinos de diversas colonias en el municipio de García, Nuevo León, han reportado la presencia de un olor fétido similar a químicos desde la noche de este 28 de abril y durante este miércoles 29 de abril por lo que se ha generado un intenso despliegue de autoridades para ubicar la fuente de este problema.

Noticia relacionada: Incendio Consume Tortillería en Colonia Jardines de la Silla en Guadalupe, Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y autoridades municipales señalaron que ya se encuentran supervisando varios sectores del municipio de Garcia para tratar de localizar el origen de este olor fétido que ha preocupado a los ciudadanos de este punto ubicado al poniente del Área Metropolitana de Monterrey.

Evacúan secundaria tras olores fétidos en García

Tras la presencia de estos olores a químicos, la Escuela Secundaria #17 Jesús Garza Garza hizo un llamado a los padres de familia para que acudieran a este plantel para recoger a sus hijos para evitar cualquier riesgo. Autoridades señalaron que este problema ha sido reportado en las siguientes colonias:

Vistabella

Valle de Lincoln

Parque Diamante

Vista de las Mitras

Parque Zafiro Montaña

Dominio Cumbres

Mitras Bicentenario

Mitras Poniente

Las Lomas

Altavilla

Vecinos habían señalado que estos olores provenían de una pipa que había volcado cerca del municipio de García, pero a través de redes sociales autoridades municipales descartaron esta teoría. Rescatistas informaron que se encuentran revisando un parque industrial para asegurarse de que los olores no provengan de este sitio.

Historias recomendadas:

DAGM