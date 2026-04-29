Reportan Olores a Químicos en 10 Colonias en García, Nuevo León; Esto Sabemos
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Autoridades de rescate ya se encuentran buscando el origen de este olor fétido reportado en colonias del municipio de García
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Vecinos de diversas colonias en el municipio de García, Nuevo León, han reportado la presencia de un olor fétido similar a químicos desde la noche de este 28 de abril y durante este miércoles 29 de abril por lo que se ha generado un intenso despliegue de autoridades para ubicar la fuente de este problema.
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Elementos de Protección Civil de Nuevo León y autoridades municipales señalaron que ya se encuentran supervisando varios sectores del municipio de Garcia para tratar de localizar el origen de este olor fétido que ha preocupado a los ciudadanos de este punto ubicado al poniente del Área Metropolitana de Monterrey.
Evacúan secundaria tras olores fétidos en García
Tras la presencia de estos olores a químicos, la Escuela Secundaria #17 Jesús Garza Garza hizo un llamado a los padres de familia para que acudieran a este plantel para recoger a sus hijos para evitar cualquier riesgo. Autoridades señalaron que este problema ha sido reportado en las siguientes colonias:
- Vistabella
- Valle de Lincoln
- Parque Diamante
- Vista de las Mitras
- Parque Zafiro Montaña
- Dominio Cumbres
- Mitras Bicentenario
- Mitras Poniente
- Las Lomas
- Altavilla
Vecinos habían señalado que estos olores provenían de una pipa que había volcado cerca del municipio de García, pero a través de redes sociales autoridades municipales descartaron esta teoría. Rescatistas informaron que se encuentran revisando un parque industrial para asegurarse de que los olores no provengan de este sitio.
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DAGM