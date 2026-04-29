Remitirán al DIF Capullos a Menor que Llevó Arma Blanca a Secundaria de Monterrey

Un alumno de 13 años que fue sorprendido con un arma blanca en la Secundaria No. 20 “Profesor Juan F. Escamilla”, en Monterrey, será remitido al DIF Capullos para recibir acompañamiento especializado, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad, debido a que el menor tiene 13 años de edad, no puede ser detenido penalmente; sin embargo, será canalizado a instancias de atención integral para valorar su situación psicológica, familiar y social, así como determinar si el caso requiere ser judicializado bajo el sistema de justicia para adolescentes.

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El hecho ocurrió luego de que se activara una movilización de cuerpos de seguridad la mañana del martes 28 de abril en el plantel ubicado en la colonia Lomas Modelo, tras el reporte de una presunta amenaza realizada en redes sociales.

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Alumno amenaza con ataque en secundaria

Según la información preliminar, el adolescente habría publicado mensajes donde advertía que atacaría a sus compañeros con arma blanca, además de mostrar una colección de cuchillos tipo cazador que presuntamente planeaba ingresar al plantel dentro de su mochila.

Tras la denuncia de padres de familia, docentes y directivos, al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Policía Estatal y agentes ministeriales, quienes aseguraron al menor y procedieron con la revisión correspondiente.

La Fiscalía confirmó que el estudiante fue puesto a disposición de las autoridades competentes en materia de menores, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer el contexto de la amenaza y determinar las medidas de protección y seguimiento que se aplicarán.

El caso ocurre en medio de la creciente preocupación por amenazas escolares en Nuevo León, lo que ha llevado a reforzar protocolos de seguridad en planteles educativos.

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