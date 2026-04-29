Detienen a Hombre Presuntamente Relacionado en Robo al Rapero MC Davo en Monterrey, NL

A casi un mes de que el rapero regiomontano MC Davo denunciara en sus redes sociales que fue víctima de un robo tipo cristalazo, autoridades del municipio de Monterrey dieron a conocer la detención del presunto responsable en este caso. Los hechos se dieron a conocer durante la tarde de este miércoles 29 de abril a través de medios oficiales.

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El presunto responsable, identificado como Carlos Eduardo, de 30 años de edad, fue detenido en el cruce de la avenida Chapultepec y Florida, en Monterrey, Nuevo León, luego de que oficiales lo detectaran a bordo de un auto tirando basura en la vía pública. Oficiales lo intentan detener pero el sujeto comenzó a agredirlos, por lo que fue detenido.

Luego de identificarlo, elementos de la Policía de Municipal relacionaron al sujeto por su presunta participación el robo tipo cristalazo que sufrió el rapero MC Davo cuando se encontraba cenando en un restaurante sobre la avenida Gonzalitos en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El sujeto detenido fue trasladado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

MC Davo reacciona a detención de presunto ladrón que cristaleó sus camionetas

A través de redes sociales el rapero MC Davo subió un par de historias reaccionando a esta detención. El cantante mencionó que se encontraba sorprendido ante este arresto y agregó que hasta el momento no ha presentado una denuncia formal tras sufrir este robo tipo cristalazo.

Fue el pasado 27 de marzo cuando MC Davo subió a sus redes sociales un video en el que denunciaba que dos de sus camionetas le alertaron que había movimiento en su interior. Al supervisar sus vehículos se percató que las ventanas estaban rotas y que el o los presunto responsable se había llevado una consola de videojuegos. El cantante expresó su enojo y adviritó a su público ante este tipo de casos.

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