Cae Estructura de Construcción del Metro de Monterrey Sobre Auto en Apodaca, NL; Hay un Herido

Una estructura que forma parte de la construcción de la Línea 6 de Metrorrey cayó encima de un vehículo que circulaba sobre la avenida Miguel Alemán, en el munipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho fue reportado por usuarios a través de redes sociales durante la tarde de este viernes 17 de abril. Hasta el momento trasciende al menos una persona herida en este sitio.

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