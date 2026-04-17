Inicio Monterrey Cae Estructura de Construcción del Metro de Monterrey Sobre Auto en Apodaca, NL; Hay un Herido

Cae Estructura de Construcción del Metro de Monterrey Sobre Auto en Apodaca, NL; Hay un Herido

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La caída de una estructura que forma parte de la construcción de la Línea 6 del metro en Monterrey generó daños en un vehículo sobre la avenida Miguel Alemán.

Cae estructura del metro sobre auto

Una estructura en la construcción del metro de Monterrey colapsó sobre un auto. PC Apodaca

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Una estructura que forma parte de la construcción de la Línea 6 de Metrorrey cayó encima de un vehículo que circulaba sobre la avenida Miguel Alemán, en el munipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho fue reportado por usuarios a través de redes sociales durante la tarde de este viernes 17 de abril. Hasta el momento trasciende al menos una persona herida en este sitio.

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