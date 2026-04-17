Localizan a Edgar Mateo y sus Abuelos en Michoacán tras Desaparecer en Galeana, Nuevo León

Edgar Mateo, el menor de 8 años de edad y sus abuelos, María del Carmen y Ladislao, quienes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Galeana, Nuevo León, el 14 de abril, aparecieron sanos y salvos en el estado de Michoacán, después de tres días.

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El vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Alejandro Carlín, informó que familiares del menor y los abuelos que eran buscados en Nuevo León, se reportaron para indicarles que habían llegado a Michoacán durante la mañana del viernes 17 de abril.

¿Qué se sabe del caso de Edgar Mateo y sus abuelos?

El jueves se informó que los tres, Edgar Mateo y sus abuelos, habían desaparecidos luego de que presuntamente les robaron el tractocamión en que viajaban por una carretera, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Este hecho se habría registrado el martes 14 de abril, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sus familiares denunciaron la desaparición e indicaron que presuntamente habrían sido privados de su libertad, por lo que, pidieron activar la alerta de búsqueda que fue emitida esa misma tarde, pues se temía por sus vidas, ya que no se habían reportado durante varias horas.

El vicefiscal, Alejandro Carlín, indicó que todavía están en la primera etapa de la investigación para saber si fueron víctimas de algún delito y determinar la forma en que llegaron con sus familiares hasta el estado de Michoacán.

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Con información de Luis Beza | N+

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