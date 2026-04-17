Intenta Vender Mercancía Robada a sus Dueños y Termina Atropellado en Guadalupe, Nuevo León

Los hombres que fueron detenidos la mañana del jueves 16 de abril en la Central de Abastos de Guadalupe, en Nuevo León, ya fueron identificados y permanecen a disposición de un agente del Ministerio Público.

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Se trata de Andrés Santiago "N", quien resultó con fractura en las piernas al ser atropellado por un supuesto locatario en su intento por frustrar el robo de una camioneta, y de Jimmy "N" de 24 años de edad, a quienes les aseguraron un arma réplica, ocho dosis de marihuana y la camioneta con mercancía robada que pretendían vender.

¿Cómo ocurrió la detención de los dos presuntos ladrones?

Los hechos se registraron cuando los sospechosos pretendían vender 48 bultos de bolsas de plástico valuadas en unos 36 mil pesos y que robaron de una bodega en la zona metropolitana de Monterrey; sin embargo, por coincidencia, a quien pretendían venderle la mercancía resultó ser el dueño.

Al verse descubiertos sacaron la supuesta arma e intentaron escapar robando una camioneta a una mujer, pero un supuesto locatario atropelló a uno de ellos frustrando el despojo del vehículo. Ambos fueron detenidos por la Policía de Guadalupe y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigados por estos hechos.

Respecto al conductor que atropelló a uno de los presuntos delincuentes, a André Santiago "N", se sabe que escapó del sitio y hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades, quienes continuan con las indagatorias del caso.

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Con información de Carlos Campos | N+

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