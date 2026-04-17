Activan Alerta por Menor y Abuelos Presuntamente Privados de la Libertad en Galeana, Nuevo León

Un menor de 8 años de edad y sus abuelos son buscados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León luego de ser presuntamente privados de la libertad cuando se desplazaban en un tractocamión, a la altura del municipio de Galeana.

Noticia relacionada: Rescatan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Dos Presuntos Responsables en Monterrey

De acuerdo con el reporte, el menor Édgar Mateo Flores Ávila y sus abuelos, María del Carmen Zamudio Aguilar y Ladislao Ávila Hernández, originarios de Uruapan, Michoacán, habrían sufrido el robo de la unidad de carga el pasado martes 14 de abril justo cuando regresaban a su casa.

El tráiler fue encontrado horas después; sin embargo, desde ese día Edgar y sus abuelos, María del Carmen y Ladislao, continúan en calidad de desaparecidos. Sus familiares ya interpusieron una denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes y emitieron la alerta de búsqueda.

Activan Alerta Amber por Edgar Mateo en Nuevo León

Las autoridades activaron Alerta Amber en Nuevo León para solicitar la colaboración de la ciudadanía para la localización de Edgar Mateo Flores Silva de 8 años de edad. Como características principales, el menor mide 1.20 metros de estatura, tiene cabello castaño oscuro, tez morena, ojos café oscuro y un lunar pequeño abultado en la nuca.

Iba vestido con una camiseta blanca de rayas azules con la leyenda Ecko Unltd, bermuda azul y tenis negros con rojo, cuando fue visto por última vez con sus abuelos, quienes presuntamente fueron privados de la libertad tras ser víctimas del robo de su tractocamión en le municipio de Galeana, Nuevo León.

Su abuela, María del Carmen Zamudio Aguilar, tiene 58 años de edad, cabello entracano a la altura de los hombros, tez morena, ojos café oscuro, mide 1.50 metros de estatura y como señas particulares el dedo índice de la mano derecha lo tiene chueco. Por otro lado, su abuelo de nombre Ladislao Ávila Hernández, de 62 años de edad, tiene cabello entrecano rizado, tez morena, ojos café oscuro, mide 1.80 metros de estatura y vitiligo en la totalidad del cuerpo.

Historias recomendadas:

Con información de Ceani Mariño | N+

SHH