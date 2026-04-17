Autoridades Federales Catean y Aseguran Empresa por Presunto Caso de Huachicol en Pesquería, NL

Autoridades federales realizaron el aseguramiento y cateo en la bodega de una empresa ubicada en la colonia Ladrillera, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El despliegue de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se llevó a cabo la mañana del viernes 17 de abril.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, la revisión de este predio se dio luego de identificar supuestas irregularidades en la circulación de combustible en las tuberías de la zona. Con equipo de alta tecnología, que es denominado "el diablo", se detectó la supuesta baja de presión dentro de la bodega ubicada en la calle Escuelas, en su cruce con la calle Miguel Alemán, aproximadamente a 500 metros de distancia de la carretera Miguel Alemán.

Ingresan con orden de cateo a bodega de empresa por presunto huachicol

Después de tres días de aseguramiento, agentes de la fiscalía llegaron con una orden de cateo e ingresaron a la propiedad privada para continuar con la investigación por el presunto caso de huachicol en esta empresa ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

El área fue asegurada por los elementos de Fuerza Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional mientras se realizaba la investigación. Luego del ingreso de las autoridades federales, no se ha dado a conocer si se confirmó o no la presencia de la supuesta toma clandestina de petróleo en la bodega de la empresa.

Video: Asegura Guardia Nacional Empresa por Presunto Huachicol en Pesquería

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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