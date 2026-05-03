Asesinan a Balazos a Dos Mujeres y Tres Hombres en Ciénega de Flores, NL; Uno Más Queda Herido

Dos mujeres y tres hombres fueron asesinados a balazos, mientras que otra persona resultó herida, la tarde del domingo 3 de mayo. Los hechos se registraron en la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista, perteneciente al municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

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Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron que recibieron el reporte de seis personas lesionadas con proyectil de arma de fuego, lo que generó la movilización del grupo de Feminicidios hasta la colonia Bella Vista, en Ciénega de Flores.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el deceso de dos mujeres y tres hombres por heridas de bala, así como un hombre más lesionado. Posteriormente, llevaron a cabo el acordonamiento de la escena del crimen para iniciar con las indagatorias correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.

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SHH