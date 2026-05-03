Hombre Muere Atropellado por Tráiler en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo en Apodaca, NL

Una persona murió atropellada por un tráiler la mañana del domingo 3 de mayo en el kilómetro 17 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta el sitio.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un hombre aparentemente en situación de calle. Su cuerpo quedó tendido sobre el carril de alta velocidad junto a los muros de contención que se encuentran en medio de la carretera a Nuevo Laredo. Hasta el momento, el sujeto atropellado no ha sido identificado de manera oficial.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron hasta el lugar donde se registró el accidente para valorar y brindarle los primeros auxilios a la persona atropellada; sin embargo, únicamente pudieron confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido al impacto que recibió por parte de la unidad pesada.

Video: Muere Persona Atropellada por Tráiler en Carretera a Laredo en Apodaca Nuevo León

Cierran un carril de la carretera a Laredo

Al sitio también llegaron elementos de Fuerza Civil para llevar acabo el acordonamiento y resguardo del lugar donde quedó tendido el cuerpo del hombre cubierto con una manta azul, en el kilómetro 17 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El carril de alta velocidad fue cerrado de manera temporal para realizar el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, los oficiales se mantuvieron en el lugar dando aviso a los automovilistas que transitaban con dirección a los municipios de General Zuazua y Ciénega de Flores para evitar accidentes, pues únicamente había un carril habilitado para la vialidad.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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