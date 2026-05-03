Muere Hombre por Ataque de Abejas en Marín, Nuevo León

Un hombre murió por picaduras de abejas la mañana del domingo 3 de mayo en el municipio de Marín, Nuevo León. La víctima iba acompañada de una mujer y un menor de edad, quienes también presentaron algunos piquetes.

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El hombre de 44 años de edad, junto con la mujer y el menor, se dispusieron a cortar flor de palma en el kilómetro 2 de la carretera Marín-Hacienda Guadalupe, en el Ejido Marín, sin percatarse que en el sitio se encontraba un enjambre de abejas.

Los tres se retiraron del sitio, pero resultaron con múltiples picaduras, por lo que, pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia. Hasta el sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Marín, quienes trasladaron a la mujer y al menor a un hospital para su atención médica debido a los piquetes que presentaban. En el lugar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Trasladan cuerpo para autopsia de ley

Luego de que el personal de Protección Civil de Marín confirmara la muerte del hombre de 44 años de edad por picaduras de abeja en el kilómetro 2 de la carretera Marín-Hacienda Guadalupe, elementos de la Policía de Marín y de la Fiscalía se trasladaron hasta el sitio para iniciar las indagatorias por el deceso.

El cuerpo fue resguardado en espera de su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas y se desconoce el estado de salud actual de la mujer y el menor que también sufrieron lesiones por las picaduras de abeja.

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