Choque de Tren con Camión Ruta 37 Deja 11 Lesionados en Monterrey

Un camión de pasajeros de la Ruta 37 fue embestido por el tren, dejando como saldo 11 personas lesionadas, la noche del domingo 3 de mayo, en la colonia Hidalgo, al norte de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes, la locomotora se encontraba realizando maniobras en reversa sin precaución.

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El hecho ferroviario fue reportado cerca de las 9:00 de la noche en el cruce de las calles Mariano de la Garza y Martín Carrera. Tras el choque, acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar atención pre hospitalaria a los pasajeros, quienes presentaban golpes, dos de ellas fueron trasladados a un hospital.

Según testigos, el camión urbano de la Ruta 37 circulaba por la calle Martín Carrera en dirección al oriente, donde al intentar cruzar las vías, fue impactado por el tren que realizaba maniobras de reversa para continuar hacia el norte, aparentemente sin supervisión preventiva en el crucero, aunque la vía tiene derecho de paso.

Al sitio también arribaron autoridades de seguridad, quienes retuvieron al chofer mientras realizaban las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Video: Deja 11 Lesionados Choque de Tren con Ruta 37 en Monterrey

Pasajeros lesionados son asaltados tras choque con tren

Mientras los heridos pedían ayuda previo a la llegada de rescatistas y policía, fueron asaltados en esta zona que se considera de alto riesgo, no solo por el paso del tren sino también por los robos y asaltos constantes. Los afectados piden a las autoridades más luminarias en esta parte de la colonia Hidalgo, ubicada al norte de Monterrey, así como mayor precaución en las maniobras de la empresa ferroviaria.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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