Revelan Video Donde Hombre Ataca a su Esposa con Machete en San Nicolás, Nuevo León

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre, identificado como Juventino "N" de 50 años de edad, agredió con un machete a su esposa Rosa Aidé, presuntamente en un arranque de celos, y terminó con su vida, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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El video que llegó a la redacción de N+ Monterrey revela cómo ocurrió el ataque contra la mujer cuando regresaba a su casa tras su jornada laboral en una empresa jabonera. El hecho se registró la mañana del viernes 1 de mayo y la víctima de 44 años de edad perdió la vida en un hospital ubicado sobre la Av. Nogalar.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la mujer en San Nicolás?

En las imágenes se observa a la víctima caminando aparentemente junto a uno de sus compañeros de trabajo, para tomar un camión urbano. En escena aparece un coche blanco, de él desciende su esposo Juventino "N" cargando una bolsa de plástico y un machete, aparentemente el que usaba en su trabajo como elotero.

El hombre se dirige hacia su esposa para atacarla con el arma blanca. Al darse cuenta de la agresión, el taxista incluso da empellones con su auto al agresor para intentar alejarlo, pero eso no lo detuvo. El compañero de trabajo de la mujer intentó intervenir, pero resultó lesionado.

Finalmente, la mujer logra correr y subirse al taxi para pedirle al conductor que la lleve a la clínica ubicada en la Av. Nogalar, donde horas más tarde fue reportado su fallecimiento. El presunto homicida continúa en calidad de prófugo y es buscado por las autoridades, quienes siguen su rastro para esclarecer un nuevo caso de feminicidio en Nuevo León.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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