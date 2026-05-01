Mujer es Asesinada Presuntamente por su Esposo Afuera de Empresa en San Nicolás; el Agresor Huyó

Una mujer de 44 años fue asesinada la mañana de este viernes 1 de mayo, tras ser atacada presuntamente por su esposo con un arma blanca tipo machete o cuchillo. Los hechos ocurrieron cuando salió de una empresa ubicada en el municipio de San Nicolás, donde trabajaba.

La víctima fue identificada como Rosa Aide Mendoza, quien sufrió heridas de gravedad durante la agresión y posteriormente perdió la vida en el hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor arribó al lugar portando un arma blanca y atacó directamente a la mujer en plena vía pública, sorprendiendo a trabajadores y peatones que se encontraban en la zona.

Video: Buscan a Hombre Que Presuntamente Asesino a su Esposa con Arma Blanca en San Nicolás

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Testigos intervinieron para alejar al atacante de la víctima, mientras el hombre escapó del sitio antes de la llegada de las autoridades.

Ante la gravedad de las lesiones, personas que presenciaron el ataque auxiliaron a la mujer y la trasladaron inconsciente en un taxi hacia un hospital ubicado sobre la avenida Nogalar, donde minutos más tarde fue declarada sin vida pese a los esfuerzos médicos.

Atacante se encuentra prófugo

Familiares identificaron al presunto responsable como Juventino Bautista N, de 50 años, quien presuntamente se dedica a la venta de elotes y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de Criminalística, agentes de la Fiscalía General de Justicia y el Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias.

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar al presunto feminicida y esclarecer completamente los hechos.

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