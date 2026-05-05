Niña de 11 Años Murió Presuntamente por Balonazo en la Cabeza Mientras Jugaba en García, NL

Una menor de 11 años de edad murió presuntamente después de recibir un balonazo en la cabeza mientras jugaba fútbol en las calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León, así lo informaron familiares y vecinos de la niña identificada como Arlet Citalli.

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Inicialmente, se informó sobre un menor inconsciente al interior de un vehículo estacionado en la calle San Patricio y su cruce con la calle Santa Lucía, en el sector Fraile de la colonia Valle de Lincoln; sin embargo, la investigación sobre el fallecimiento de la niña de 11 años han avanzado y esta es la actualización que se tiene.

De acuerdo con los testimonios de la familia, Arlet comenzó a sentir malestares desde la noche del lunes 5 de mayo, después de un partido de fútbol, por lo que, sus padres decidieron llevarla a una consulta médica a una clínica privada donde, según lo informado, descartaron riesgos.

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Al volver a su casa, la menor siguió sintiéndose mal; durante la madrugada los dolores se intensificaron hasta que quedó inconsciente. Ante esta situación, sus padres solicitaron la ayuda de los elementos de Protección Civil de García, quienes al llegar confirmaron la muerte de la niña y resguardaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Al sitio también llegaron elementos de la Policía Municipal de García y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Aún se esperan los resultados de la autopsia de ley para confirmar la causa de muerte de Arlet de 11 años de edad en la colonia Valle de Lincoln.

Muerte de niña de 11 años causa consternación en García

Vecinos de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, se encuentran consternados ante el fallecimiento de la menor Arlet, quien presuntamente perdió la vida a causa de un balonazo en la cabeza tras un partido de fútbol. Los mismos vecinos, quienes externaron su preocupación, describieron a la niña como una persona alegre y deportista, quien en los últimos meses estuvo jugando en equipos de fútbol junto a su hermana gemela.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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