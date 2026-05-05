Cateo en García: Buscan a Hombre que Atacó y Causó la Muerte de su Esposa en San Nicolás, NL

Como parte de las investigaciones del caso de Rosa Aidé, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), realizaron el cateo de un domicilio ubicado sobre la calle Chalco 155 en la colonia Paraje San José, en el municipio de García, Nuevo León.

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En esta vivienda, es presuntamente donde vivía el autor del crimen, identificado como Juventino "N" de 50 años de edad, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, después de que el pasado viernes 1 de mayo atacó con un machete a su esposa cuando ella iba saliendo de su trabajo en una empresa jabonera ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Siguen en búsqueda del responsable de la muerte de Rosa Aidé

En el porche de la vivienda localizaron una motocicleta adecuada para vender elotes, labor a la que se dedicaba el esposo de Rosa Aidé Mendoza, quien sufrió heridas de gravedad y murió horas más tarde en un hospital ubicado en la Av. Nogalar, tras ser agredida con el arma blanca por parte de Juventino "N".

Uno de los objetivos de este cateo era capturar a al agresor; sin embargo, la casa se encuentra deshabitada y vecinos refirieron que no lo han visto en la colonia. Las investigaciones del caso continúan, así como el operativo de búsqueda que se reforzará para capturar a Juventino "N", esposo de Rosa Aidé.

Cabe destacar que las autoridades cuentan con evidencias importantes en el caso, entre ellas, el video de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que el hombre llega en un taxi a la empresa donde trabaja su esposa, desciende del vehículo y agrede a Rosa Aidé. Un compañero de trabajo y el taxista intentaron auxiliarla y la trasladaron a un hospital donde perdió la vida.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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