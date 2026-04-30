Detienen en Monterrey a Presunto Feminicida de Joven Hallada Sin Vida en Apodaca, NL

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) detuvieron al presunto feminicida de una mujer que fue localizada sin vida el pasado domingo 26 de abril en la colonia Lomas de la Paz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El hombre, identificado como Héctor “N” de 47 años de edad, fue arrestado en las calles de la colonia Urdiales, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra. Se le investiga por los delitos de feminicidio, secuestro agravado y tentativa de feminicidio, de acuerdo con lo informado por la FGJNL y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra de las Mujeres.

Actualmente, Héctor “N” se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Presunto feminicida también atacó a madre de la víctima

Héctor “N” es investigado por los hechos registrados el 26 de abril de 2026 en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lomas de Japón y Lomas de México, en la colonia Lomas de la Paz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ahora detenido ingresó a la vivienda donde secuestró a Ángela Michelle de 23 años de edad, a quien mantenía privada de la libertad. Durante este tiempo, la joven habría sufrido violencia por parte del ahora detenido, quien presuntamente le habría provocado la muerte.

La joven fue hallada sin vida por su madre, quien también fue atacada por el presunto feminicida con quien tuvo una relación sentimental. Héctor “N” amenazó de muerte a la mujer, la golpeó dejándola lesionada y la sujeto del cuello aparentemente para estrangularla; sin embargo, uno de sus hijos intervino para defenderla.

Autoridades de seguridad se movilizaron hasta el sitio luego de reportarse el hallazgo sin vida de la joven y el ataque contra su madre, que se investiga como tentativa de feminicidio. El cuerpo de Ángela Michelle fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde los resultados del estudio pericial necrológico determinaron que murió por asfixia por estrangulamiento.

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SHH