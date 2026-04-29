Investigan Muerte de Hombre al Interior de Restaurante en Monterrey, Nuevo León

El reporte de un hombre sin vida al interior de un restaurante movilizó a elementos de seguridad hasta una plaza comercial ubicada sobre la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago a la altura del El Uro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fue durante la tarde de este miércoles 29 de abril cuando la persona fallecida se encontraba al interior de este restaurante. Minutos después de su llegada, el hombre señaló que se sentía mal y terminó por desvanecerse. Personal de este sitio de inmediato solicitó la ayuda de paramédicos para tratar de reanimar al sujeto.

A la llegada del personal médico y tras realizarle algunos proceso de reanimación se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. Paramédicos pidieron el apoyo de agentes de investigación y de seguridad para llevar a cabo los trabajos correspondientes al interior de este restaurante. Minutos más tarde llegaron elementos de Fuerza Civil quienes acordonaron y resguardaron esta plaza.

Video: Muere Hombre Dentro de Restaurante en Monterrey

Aseguran plaza comercial tras fallecimiento de hombre

Minutos después a este lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar a recabar información y poder determinar como ocurrieron los hechos dentro de este restaurante.

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más datos así como la razón por la cual el hombre murió. Esta plaza comercial quedó bajo resguardo de elementos de seguridad, por lo que se les recomendó a los ciudadanos no acudir a este punto debido a la intensa movilización de elementos de diversas corporaciones.

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Con información de Carlos Campos | N+

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