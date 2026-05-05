Reportan Robo de 150 Mil Pesos en Joyería en Monterrey, Nuevo León; Autoridades Investigan

Una mujer reportó a las autoridades un presunto asalto a una joyería donde dos hombres armados lograron llevarse mercancía con un valor aproximado de 150 mil pesos. Los hechos fueron denunciados este 5 de mayo, aunque el robo habría ocurrido desde el pasado 29 de abril en la colonia Barrio Santa Isabel, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fue en el cruce de la calle Isla Juana y la avenida Camino de la Pradera donde dos sujetos que portaba un pasamontañas y cascos entraron a esta joyería. Al ingresar a este local, amagaron a un empleado a quien le pidieron que se pusiera de rodillas. En un video captado por cámaras de seguridad se puede observar como la dueña de este sitio sale de una oficina y se ve sorprendida ante este hecho.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad también se logra ver como ambos sujetos abren dos mochilas para comenzar a embolsar mercancía como joyas y perfumes. Luego de terminar de tomar la mercancía, los presuntos asaltantes salieron de este punto. La encargada de este negocio persiguió un par de cuadras a los supuestos delincuentes para tratar de buscar una patrulla que la ayudara.

Autoridades investigarán robo a joyería en Monterrey

Luego de realizar un inventario, la dueña de este local se percató que este presunto robo trascendía a 150 mil pesos en mercancía. Debido al temor de alguna represalia, la afectada señaló para N+ Monterrey que no había levantado una queja formal ante las autoridades correspondientes, pero decidió exponer este caso luego de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León.

Se espera que las autoridades lleven a cabo los trabajos correspondientes para tratar de localizar a los presuntos asaltantes. La dueña de esta joyería comentó que su negocio quedará cerrado, pero continuará sus ventas a través de redes sociales debido al temor que le generó este hecho.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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