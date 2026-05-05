Persecución Deja Hombre Detenido y Herido de Bala en Colonia Los Nogales en García, Nuevo León

Un hombre fue detenido y herido de bala luego de que se registrara una persecución por calles de la colonia Los Nogales, en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la tarde e este martes 5 de mayo, lo que generó un intenso despliegue de autoridades de investigación.

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Fue en el cruce de las calles Rosa y Maravilla cuando elementos de seguridad le dieron alcance un sujeto que era perseguido desde metros atrás. Al llegar a este punto, uno de los agente neutralizó al hombre con un disparo en la pierna. De inmediato se pidió el apoyo de paramédicos, mismos que trasladaron al herido hasta un hospital para su valoración médica.

Hasta este sitio arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalístitca y Servicios Periciales (ICSP) quienes comentaron haber encontrado al menos cuatro casquillos de bala tirados sobre este cruce.

¿Por qué inició la persecución en la colonia Los Nogales?

Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la cual se comenzó esta persecución, por lo que se espera que sea en las próximas cuando elementos de la Policía de García brinde más detalles sobre este caso. El lugar de los hechos quedó acordonado por agentes ministeriales para llevar a cabo el levantamiento de pruebas y testimonios para determinar como ocurrieron los hechos.

Este suceso causó temor entre vecinos de la colonia Los Nogales debido a las detonaciones de arma de fuego y el intenso despliegue de elementos de seguridad. Se espera que el cruce de las calles Rosa y Maravilla continúe cerrado por un par de horas por lo que autoridades pidieron a vecinos tomar rutas alternas y mantenerse bajo a resguardo en sus domicilios.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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