Condenan a 50 Años de Prisión a Hombre por Dos Asesinatos en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue condenado a 50 años de prisión luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) lo declarara culpable en dos asesinatos ocurridos en 2022 y 204 en distintos puntos del municipio de Monterrey, Nuevo León. Esta sentencia se dio a conocer la tarde de este martes 5 de mayo a través de medios oficiales de esta corporación.

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Esta medida fue tomada por juez luego de llevar a cabo un juicio oral penal en el cual se determinó que el detenido, identificado como Jordan “N”, era culpable de dos asesinatos cometidos en años anteriores. Autoridades dieron a conocer que el sujeto permanecerá durante 50 años en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Además de ser condenado a 50 años de prisión, Jordan “N” también tendrá que cumplir con la indemnización por muerte y gastos funerarios a las dos partes afectadas. La Fiscalía de Nuevo León mencionó que estas medidas fueron tomadas por la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Homicidio luego de llevar a cabo los trabajos correspondientes desde hace aproximadamente cuatro años.

¿Cuáles son los hechos que cometió el hombre sentenciado en Nuevo León?

Agentes de la Fiscalía de Nuevo León también dieron a conocer los hechos por los cuales el hombres es condenado a 50 años de prisión. El primero sucedió en Monterrey en noviembre de 2022, cuando el acusado se traslada en un ecotaxi desde el cual comenzó a dispararle a la víctima, misma que intentó huir del sitio, pero el agresor descendió del auto y le da alcance. Horas después se dio a conocer la muerte de sujeto atacado.

El segundo hecho ocurrió en el municipio de Monterrey en el mes de febrero de 2024, momento en que el acusado, quien portaba un arma larga, disparó en contra de la víctima en la vía pública. La persona agredida fue traslada a un hospital, pero debido a los impactos de bala que recibió perdió la vida.

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