Detienen a Hombre por Presunto Robo de Cuatro Bicicletas en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue detenido por su presunta participación en el robo de cuatro bicicletas con un valor cercano a los 200 mil pesos y otros objetos deportivos. Este arresto ocurrió durante la noche del 4 de mayo en el cruce de las calles Capitán Aguilar y Jerónimo Treviño, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

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La detención ocurrió luego de que un sujeto reportara que durante la madrugada del 30 de abril presuntamente le robaron cuatro bicicletas, un casco y dos camisas deportivas en la colonia Residencial La Española, por lo que autoridades iniciaron trabajos de investigación para tratar de ubicar los objetos.

Fue durante la tarde del 4 de mayo cuando elementos de seguridad detectaron que se activó el GPS de una de las bicicletas presuntamente robadas, lo que permitió ubicar el punto donde presuntamente estaban los artículos. Al llegar al cruce de Capitán Aguilar y Jerónimo Treviño, policías municipales encontraron a un hombre que portaba una de las prendas reportadas como robadas, por lo que procedieron a detenerlo.

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Identifican a hombre tras presunto robo de bicicletas

Luego de interrogar al detenido, elementos de seguridad lograron ubicar las cuatro bicicletas que presuntamente habían sido robadas. El sujeto fue identificado como Eduardo Daniel “N”, de 35 años de edad, quien fue trasladado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Durante la detención del hombre, autoridades también le decomisaron dos envoltorios con sustancias ilícitas por lo que el sujeto será investigado por delitos contra la salud y robo. Hasta el momento se desconoce si este presunto robo habría sido cometido por una o más personas debido a la cantidad de objetos que lograron sustraer.

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