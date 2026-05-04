Identifican a Tres de Cinco Personas Asesinadas en un Domicilio en Ciénega de Flores, Nuevo León

Luego de que se registrara el asesinato de cinco personas al interior de un domicilio ubicado en le municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, autoridades de seguridad continúan con los trabajos correspondientes. Fue durante este lunes 4 de mayo cuando agentes de investigación lograron identificar a tres de las víctimas de este ataque ocurrido la tarde del pasado 3 de mayo.

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Agentes Ministeriales arribaron durante esta mañana al domicilio donde ocurrieron los hechos, ubicado sobre la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista, para llevar a cabo un cateo y poder recabar más Información. Este lugar es señalaron por vecinos como un presunto punto de venta y consumo de sustancias ilícitas, información que hasta el momento no se ha confirmado.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes confirmaron la identidad de tres de las cinco personas asesinadas en el municipio de Ciénega de Flores, identificadas como Martín Epigmenio Muñiz, de 31 años, Alexis Román Martínez, de 30 años y José Alejandro Sotelo, de 47 años de edad, mientras que en el mismo ataque se reportó que un joven de 27 años quedó herido.

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¿Cómo ocurrió el ataque armado que dejó cinco muertos en Ciénega de Flores?

Esta investigación surge luego de que la tarde de este domingo 3 de mayo se reportara un ataque armado al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. Al arribo de autoridades se confirmó que al interior de este sitio se localizaron a cinco personas sin vida y al menos un herido.

Autoridades señalaron que al menos dos de los hombres asesinados en este domicilio habrían sido privados de la libertad momentos antes de este asesinato debido a que fueron localizados con huellas de violencia y con cinchos en manos y piernas. Se espera que sea en los próximos días cuando elementos de investigación revelen más información sobre este caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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