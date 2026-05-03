Investigan Muerte de Trabajador en Línea 6 del Metro en Apodaca, NL; Esto Dijo Metrorrey

Autoridades de Metrorrey iniciaron una investigación por la muerte de un trabajador al que le cayeron dos viga de acero, aparentemente por la falla de una grúa, en las obras de la Línea 6 del metro de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Fue a través de un comunicado que el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó el inicio de la investigación ante el incidente laboral que se registró la tarde del domingo 3 de mayo en el Blvd. Aeropuerto y Garza Ponce, a la altura de la caseta No. 1.

“Al realizar maniobras de trabajo de una Viga de Cubo metálica, la misma sufrió un deslizamiento que causó el deceso del trabajador en mención”, fue lo que informó Metrorrey a través del comunicado oficial durante la misma tarde del domingo, tras registrarse el accidente en la Línea 6 del metro.

Video: Investigan Muerte de Trabajador Atrapado por Vigas de Acero en Línea 6 del Metro en Apodaca NL

¿Qué se sabe del trabajador que murió en la Línea 6 del metro?

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad del trabajador que murió atrapado al caerle las dos vigas de acero en la construcción de la Línea 6 del metro; sin embargo, Metrorrey dio a conocer que pertenecía a la empresa CYACSA.

Luego de que se registró el accidente, se activaron los códigos de emergencia y llamaron a los servicios médicos. De igual manera, se realizó el paro de las actividades en el frente de trabajo AL6 para preservar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes por la muerte del trabajador, agregó Metrorrey.

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SHH