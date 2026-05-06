Rescatan a Perro Atrapado en Registro de CFE en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Monterrey rescataron a un perrito que quedó atrapado en un registro sin tapa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Terminal, luego de que peatones y comerciantes alertaran sobre su situación.

Tras recibir el reporte de ciudadanos preocupados, elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron a la avenida Colón, en su cruce con Vicente Suárez, en la colonia Terminal, para rescatar a un perrito que había caído dentro de un registro de la CFE sin tapa.

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De acuerdo con vecinos del sector, el registro lleva varios meses descubierto, representando un riesgo constante para peatones, comerciantes y animales que transitan por la zona. Testigos señalaron que el animal permaneció atrapado durante varias horas, ya que escuchaban sus ladridos, pero no lograban identificar con exactitud el punto donde se encontraba.

Rescatan a perro sin lesiones

Al llegar al lugar, los rescatistas desplegaron un operativo y utilizaron una escalera para descender al registro, el cual tiene una profundidad de más de tres metros. Luego de varios minutos de maniobras, el canino fue puesto a salvo sin presentar lesiones aparentes.

Protección Civil informó que el perrito se encontraba en buenas condiciones de salud, por lo que fue trasladado a la Dirección de Bienestar Animal de Monterrey, donde recibirá atención y valoración médica.

Vecinos aprovecharon el incidente para reiterar el llamado a las autoridades y a la CFE para que atiendan el problema del registro destapado, pues aseguran que representa un peligro latente para cualquier persona o animal que pase por el lugar.

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