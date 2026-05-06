¿Qué Jugadores Reportaron con la Selección Mexicana, Luego de la Polémica con Chivas y Toluca?

Vaya lío que se armó luego de que el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, advirtió que los jugadores de Chivas no se iban a reportar con la Selección Mexicana porque no se había respetado el acuerdo de que todos los convocados deberían concentrarse este 6 de mayo.

Lo anterior debido a que Jesús Gallardo y Alexis Vega, del Toluca, entrenaron ayer con su equipo de cara al duelo de la Concachampions 2026 ante LAFC. Supuestamente, habían recibido un permiso especial para reportar después del partido de semifinales.

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Eso no le gustó nada a las Chivas, porque el fin de semana anterior tuvo que prescindir de sus seleccionados para jugar contra Tigres en la Liguilla. Así que el dueño ordenó que reportarán en Verde Valle.

¿Qué respondió la Selección Mexicana sobre la polémica con Chivas y Toluca?

Así que la Selección Mexicana tuvo que salir a aclarar que se dará de baja a cualquier jugador de la Liga MX que no se concentre este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas, tal y como se había acordado.

"El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles ni mucho menos", dijo Javier Aguirre este día, en una breve conferencia de prensa organizada para aclarar la situación.

Hay que recordar que “El Vasco” Aguirre llamó a 20 jugadores de la Liga MX para la concentración que arranca hoy en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, ubicado en la CDMX.

El técnico nacional agregó que "todo está conforme a lo planeado. Nadie ha roto el pacto al momento". Y luego de agradecer al Toluca y al Guadalajara por ceder a los jugadores, señaló que "hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros".

De acuerdo con medios especializados los futbolistas de las Chivas ya se reportaron en el Centro de Alto Rendimiento. Armando ‘Hormiga’ González, Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto “Piojo” Alvarado y Brian Gutiérrez siempre sí se pusieron a las órdenes de Javier “Vasco” Aguirre.

En el transcurso de la tarde han ido llegando el resto de los convocados, como Erick Lira (Cruz Azul), “Memote” Martínez (Pumas), Carlos Acevedo (Santos), Israel Reyes (América), Gilberto Mora (Xolos) e Iker Fimbres (Monterrey).

Se espera que el resto de los 20 convocados de la Liga MX, entre ellos los del Toluca, vayan arribando en el transcurso de la tarde.

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¿Qué respondió el club Touca sobre la polémica de convocados a la Selección Mexicana?

Por medio de un comunicado, el Deportivo Toluca FC informó que “actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF)”.

También aclaró que “se solicitó con anticipación una autorización específica para que los seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”.

Pese a ello, luego de la polémica y ante el reciente comunicado de la FMF, “el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés”.

Por lo que “el Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf”.

Hay que recordar que desde febrero pasado los dueños de los clubes de la Liga MX habían acordado con los responsables de la Selección Mexicana que los futbolistas contemplados en la lista serían liberados cuando finalizara la fase regular del Torneo Clausura 2026 y luego de los partidos de ida de las semifinales de la Concachampions 2026.

La inconformidad de Chivas surgió luego de que la prensa deportiva señaló que el lateral Jesús Gallardo y el delantero Alexis Vega entrenaron el martes con el Toluca y el entrenador Antonio Mohamed planeaba alinearlos en la semifinal de vuelta de la Concachampions.

La concentración del equipo tricolor se realiza de cara a los partidos de preparación contra Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), los últimos antes del comienzo del Mundial 2026.

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Con información de N+