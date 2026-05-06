¿Jugadores de Chivas y Toluca No Van al Mundial 2026? Dan Comunicado por Polémica con Selección

Este miércoles 6 de mayo inicia en el CAR la concentración de la Selección Mexicana y debido a la polémica que suscitó con varios seleccionados hace unas horas, acá te decimos qué jugadores de Chivas y Toluca quedarían fuera del Mundial 2026 y el comunicado que lanzó el Guadalajara con respecto al tema.

Para entender más de este tema, en una nota ya te dejamos el comunicado de la Selección Mexicana, donde se confirma el inicio de la concentración y la advertencia para todos los jugadores que no se presenten en la fecha y hora indicada. De igual forma, el entrenador de México, Javier Aguirre salió a aclarar un poco la situación.

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¿Qué jugadores de Chivas y Toluca quedarían fuera del Mundial 2026?

El martes 5 de mayo surgió la noticia de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó una solicitud del Toluca en el que le permitían a sus jugadores convocados postergar su llamado, para que puedan jugar el partido de vuelta de las Semifinales de la Concachampions 2026 contra LAFC. Con esto se hacía una excepción al acuerdo hecho entre clubes y Selección Mexicana de prestar a los futbolistas, en plenas fechas de la Liguilla MX 2026.

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Esto provocó el enojo de varios directivos, entre ellos del dueño de Chivas, Amaury Vergara, quien lanzó un mensaje para mostrar su desacuerdo por el incumplimiento de dicho pacto: "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana (miércoles 6 de mayo) en las instalaciones del club".

Al respecto, la Selección Mexicana lanzó un comunicado asegurando que "por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo". Y bajo esta información, los jugadores de Toluca y Chivas que podrían quedar fuera del Mundial 2026 serían los siguientes:

Alexis Vega.

Jesús Gallardo.

Brian Gutiérrez.

Raúl Rangel.

Armando González.

Luis Romo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

¿Qué dice el comunicado de Chivas tras polémica de seleccionados?

Minutos después del escrito de la Selección de México y de la conferencia de prensa de Javier Aguirre en el CAR, Chivas también lanzó un comunicado, dando a entender que permitirán que sus jugadores vayan a la concentración, dado que se respetaron los acuerdos tomados meses atrás.

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Los jugadores de Toluca y Chivas, además de los otros seleccionados deben reportar a la concentración este miércoles 6 de mayo 2026, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del CAR. La idea es empezar a preparar lo que será el Mundial 2026 y disputar los partidos amistoso contra Ghana, Australia y Serbia.

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