Jugadores Podrían Quedar Fuera del Mundial si No Reportan, Advierte Selección Mexicana

Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la Selección Mexicana lanzó una advertencia para los jugadores, ya que los que no cumplan con las indicaciones podrían quedar fuera del Mundial 2026, esto luego de la polémica desatada por Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, quien anunció que sus jugadores no reportarán hoy a la selección por incumplimientos de acuerdo.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

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Jugadores deben reportarse en Centro de Alto Rendimiento de la CDMX

La Selección Mexicana pidió a los 20 jugadores convocados por Javier Aguirre reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

"Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo".

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Cabe recordar que hoy inicia la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

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Con información de N+.

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