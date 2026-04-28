Jugadores de la Liga MX que No Irán al Mundial 2026: ¿Quiénes Están Fuera de la Selección?

La Selección Mexicana de futbol anunció quiénes son los elegidos para jugar en el Mundial 2026; en N+, te decimos quiénes no fueron elegidos para la Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Datos del Mundial 2026: México será sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia.

México será sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia. El Mundial 2026 tendrá tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

En la inauguración juagarán México vs Sudáfrica, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La gran final se jugará en el Estadio Nueva Jersey/Nueva York, el 19 de julio de 2026.

La concentración de la Selección Mexicana inicia el 6 de mayo de 2026.

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¿Quiénes integran la lista de convocados a la Selección Mexicana?

Javier Vasco Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, eligió a los siguientes 12 jugadores para jugar en el Mundial 2026, con base en el acuerdo con clubes de la LIGA MX, están considerados para integrar la lista definitiva:

Porteros

Raúl Rangel: Chivas

Carlos Acevedo: Santos Laguna

Defensas

Israel Reyes: América

Jesús Gallardo: Toluca

Mediocampistas

Luis Romo: Chivas

Erik Lira: Cruz Azul

Brian Gutiérrez: Chivas

Gilberto Mora: Tijuana

Roberto Alvarado: Chivas

Delanteros

Alexis Vega: Toluca

Guillermo Martínez: Pumas

Armando González: Chivas

Los siguientes ocho futbolistas integran la lista con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación:

Óscar García, portero: León Luis Rey, defensa: Puebla Eduardo Águila, defensa: Atlético de San Luis Jesús Gómez, defensa: Tijuana Denzell García, defensa: FC Juárez Iker Fimbres, mediocampista: Monterrey Jairo Torres, mediocampista: FC Juárez Kevin Castañeda, delantero: Tijuana

¿Quiénes no van a jugar en el Mundial 2026?

Los siguientes son los jugadores de la Liga MX que no fueron convocados por el Vasco Aguirre, para la Selección Mexicana de futbol:

Marcel Ruiz: Toluca Carlos Rodríguez: Cruz Azul Richard Ledezma: Chivas Erick Sánchez: América Henry Martín: América Everardo López: Toluca Diego Lainez: Tigres

La convocatoria definitiva para la Selección Mexicana se dará a conocer el 1 de junio de 2026.

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Con información de N+.

RMT