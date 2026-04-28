Jugadores de la Liga MX que No Irán al Mundial 2026: ¿Quiénes Están Fuera de la Selección?
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Aquí te decimos quiénes no fueron convocados para Selección Mexicana de futbol, en el Mundial 2026
Este 28 de abril de 2026 se publicó la lista de convocados de la Selección Nacional, que juegan en la Liga MX; la lista definitiva se publicará el 1 de junio
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La Selección Mexicana de futbol anunció quiénes son los elegidos para jugar en el Mundial 2026; en N+, te decimos quiénes no fueron elegidos para la Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.
- Datos del Mundial 2026: México será sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia.
- El Mundial 2026 tendrá tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.
- En la inauguración juagarán México vs Sudáfrica, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).
- La gran final se jugará en el Estadio Nueva Jersey/Nueva York, el 19 de julio de 2026.
- La concentración de la Selección Mexicana inicia el 6 de mayo de 2026.
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¿Quiénes integran la lista de convocados a la Selección Mexicana?
Javier Vasco Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, eligió a los siguientes 12 jugadores para jugar en el Mundial 2026, con base en el acuerdo con clubes de la LIGA MX, están considerados para integrar la lista definitiva:
Porteros
- Raúl Rangel: Chivas
- Carlos Acevedo: Santos Laguna
Defensas
- Israel Reyes: América
- Jesús Gallardo: Toluca
Mediocampistas
- Luis Romo: Chivas
- Erik Lira: Cruz Azul
- Brian Gutiérrez: Chivas
- Gilberto Mora: Tijuana
- Roberto Alvarado: Chivas
Delanteros
- Alexis Vega: Toluca
- Guillermo Martínez: Pumas
- Armando González: Chivas
Los siguientes ocho futbolistas integran la lista con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación:
- Óscar García, portero: León
- Luis Rey, defensa: Puebla
- Eduardo Águila, defensa: Atlético de San Luis
- Jesús Gómez, defensa: Tijuana
- Denzell García, defensa: FC Juárez
- Iker Fimbres, mediocampista: Monterrey
- Jairo Torres, mediocampista: FC Juárez
- Kevin Castañeda, delantero: Tijuana
¿Quiénes no van a jugar en el Mundial 2026?
Los siguientes son los jugadores de la Liga MX que no fueron convocados por el Vasco Aguirre, para la Selección Mexicana de futbol:
- Marcel Ruiz: Toluca
- Carlos Rodríguez: Cruz Azul
- Richard Ledezma: Chivas
- Erick Sánchez: América
- Henry Martín: América
- Everardo López: Toluca
- Diego Lainez: Tigres
La convocatoria definitiva para la Selección Mexicana se dará a conocer el 1 de junio de 2026.
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Con información de N+.
RMT