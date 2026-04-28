Esta Es la Lista de Jugadores de la Liga MX Convocados a la Selección Mexicana para el Mundial

Este martes 28 de abril se reveló la lista de jugadores de la Liga MX que fueron convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que iniciará en junio próximo.

Los futbolistas tendrán una semana de vacaciones y el próximo 6 de mayo se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento.

Se prevé que los mexicanos llamados a la concentración formen parte de la lista final que será completada el próximo 1 de junio, apenas 10 días antes del partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Banorte.

La Federación Mexicana de Futbol y los propietarios de los clubes de la Liga MX acordaron que la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin los futbolistas convocados a la Selección Nacional, quienes deberán concentrarse con el representativo mexicano.

La medida implica que los equipos enfrenten la fase final sin algunos de sus jugadores clave, con el objetivo de facilitar la preparación del combinado nacional sin interferencias del calendario local. El equipo más afectado por esta medida será Chivas.

Video: Faitelson Lamenta Que Jugadores de Chivas Sean Convocados en Lugar de Jugar la Liguilla.

¿Quiénes son los convocados de la Liga MX?

Javier Aguirre dio a conocer la lista de 20 jugadores de la Liga MX que iniciarán concentración el próximo 6 de mayo conforme al plan de trabajo aprobado por los dueños de los equipos mexicanos.

De ellos, 12 futbolistas están considerados para la integrar la lista definitiva para el Mundial 2026, mientras que los ocho jugadores que aparecen con asterisco ayudarán a fortalecer el trabajo de cara a los partidos de preparación rumbo al certamen.

Porteros

Raúl Rangel (Chivas) Carlos Acevedo (Santos) *Óscar García (León)

Defensas

*Luis Rey (Puebla) Israel Reyes (América) *Eduardo Águila (San Luis) *Jesús Gómez (Tijuana) *Denzell García (FC Juárez) Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas) Erik Lira (Cruz Azul) Brian Gutiérrez (Chivas) *Iker Fimbres (Rayados) Gilberto Mora (Tijuana) *Jairo Torres (FC Juárez)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas) *Kevin Castañeda (Tijuana) Alexis Vega (Toluca) Guillermo Martínez (Pumas) Armando González (Chivas)

¿Por qué se cuestiona una concentración anticipada?

La concentración anticipada fue criticada porque implica cortar el ritmo a los jugadores que serán retirados de la competencia con sus clubes. El argumento a favor es que se busca fortalecer la preparación del equipo, mejorar la cohesión y reducir riesgos de lesiones.

Sin embargo, algunos futbolistas podrían pasar de disputar su último partido a permanecer inactivos hasta el 22 de mayo, cuando sea el juego de preparación mundialista contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Eso abre cuestionamientos sobre si el beneficio de entrenar más tiempo juntos compensa la falta de actividad en partidos oficiales y el impacto en el nivel de juego. En el Mundial de Francia 98 igual hubo una concentración larga, pero México fue eliminado en octavos, lo que muestra un antecedente desfavorable con esa medida, según David Faitelson.

Por otro lado, los analistas consideran que concentrar al cuadro desde antes puede ser una ventaja, ya que otras selecciones, sobre todo europeas y sudamericanas, se reúnen apenas unos días antes del torneo. No obstante, en la Copa Mundial de Catar 2022, algunos equipos llegaron con poco tiempo de trabajo y compitieron al máximo nivel, lo que mantiene la duda sobre si la apuesta de Aguirre realmente hará diferencia.

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ASJ