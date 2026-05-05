El Mejor Trabajo del Verano: Buscan al "Espectador en Jefe" del Mundial 2026

Si pensaban que no existía el trabajo ideal para las vacaciones de verano, estás muy equivocado: el mejor empleo es, por mucho, el de “Espectador en Jefe” para el Mundial 2026. Además de ver todos los partidos, te pagarán un sueldazo que ni te imaginas. Estos son los detalles.

Una cadena de televisión especializada en deportes, en complicidad con un portal de empleos, busca a la persona capaz de ver los 104 partidos ​del Mundial 2026. Y quien se quede con la vacante no tendrá que trabajar en una oficina, sino en un sitio acondicionado para esa labor.

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El “Espectador en Jefe” del Mundial 2026 deberá dejar su casa desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio para instalarse en un cubículo de cristal que se instalará en pleno Times Square de Nueva York.

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¿Cuánto le pagarán el 'Espectador en Jefe' del Mundial 2026?

Así que a lo largo de más de un mes, en el que le pagarán 50 mil dólares (casi un millón de pesos mexicanos), el “Espectador en Jefe” del Mundial 2026 deberá crear y compartir contenido en redes sociales.

"Será el mejor trabajo de verano del mercado, pero sólo para un aficionado apasionado que esté a la altura de ​esta tarea única en la vida", afirmaron en un comunicado las empresas asociadas en esta iniciativa.

Ha trascendido también que los interesados deberán ingresar su solicitud en la página del sitio dedicado a la oferta y búsqueda de empleos. Y el ganador del puesto será anunciado el próximo 6 de junio, unos días antes de que arranque el Mundial 2026.

Hay que recordar que el Mundial 2026 es el que tendrá la mayor participación de selecciones de la historia, con 48 equipos. Así que habrá 104 partidos, que se disputarán en ​​México, Estados Unidos y Canadá del ‌11 de junio ​al 19 de julio.

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Con información de N+

RGC