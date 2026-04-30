Onda de Calor 2026: ¿Qué Hacer ante un Golpe de Calor y Por Qué No Atenderlo Puede ser Mortal?

Quince estados de la República padecen en este momento una ola de calor. En algunas ciudades, como Veracruz, la sensación térmica ha escalado hasta los 45º. Te decimos qué hacer ante un golpe de calor, cuyos riesgos pueden ser mortales si no se atienden debidamente.

Confusión, dolor de cabeza, mareo y temperatura corporal de superior a los 39º son los primeros síntomas más comunes de un golpe de calor.

más comunes de un golpe de calor. En casos más graves, esta afección puede provocar pérdida del conocimiento y convulsiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los golpes de calor son la primera causa de defunción relacionada con el clima.

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¿Qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) definen un golpe de calor como la condición médica que ocurre “cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura”. Nuestro cuerpo intercambia calor todo el tiempo con el medio que le rodea. Precisamente, el sudor permite al cuerpo regular su temperatura de forma constante.

Pero cuando el sistema de regulación se rompe, la temperatura sube rápidamente. Es en este momento donde ocurre el golpe de calor. Sobre la gravedad de este padecimiento, la institución estadounidense advierte:

“El golpe de calor es la enfermedad más grave relacionada con el calor”.

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Durante un golpe de calor, la temperatura de la persona puede alcanzar los 41 grados centígrados o más en menos de 15 minutos. El cuerpo humano necesita una temperatura específica para trabajar, entre los 36.1 y los 37.2 grados.

Cualquier salto fuera de ese margen afectará a las funciones del cuerpo y mientras más alta sea, más graves serán los efectos. Los primeros síntomas de un golpe de calor son:

Mareo

Dolor de cabeza

Falta de sudor

Confusión

Un aumento rápido de la temperatura, de entre 39 y 41 grados

En casos más graves, el golpe de calor puede provocar:

Vómitos

Pérdida de la consciencia

Convulsiones

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Cabe señalar que un golpe de calor puede ser mortal si se retrasa el tratamiento. Por ello es crucial atender los primeros signos, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores y niños.

Los CDC dan las siguientes recomendaciones de primeros auxilios ante un golpe de calor:

Colocar a la persona a la sombra o en un sitio fresco.

Quitarle la ropa de abrigo.

Hacer circular el aire alrededor de la persona afectada.

Enfríe rápidamente a la persona, esto puede incluir: baños de agua fría, hielo en axilas e ingles, paños humedecidos o remojar la ropa en agua fría.

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Es importante no menospreciar la gravedad de los síntomas, pues la subida en la temperatura puede dañar el funcionamiento del cerebro, los riñones y el corazón. Esto puede representar un riesgo mortal, por lo que es indispensable la tratamiento inmediato.

Ante un golpe de calor, no dude en llamar a emergencias o trasladar lo antes posible al paciente para que reciba atención médica.

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