México ‘Arde’ por Ola de Calor en Abril 2026: Ciudades con las Temperaturas Más Altas del País

En los últimos días, varios estados de la República Mexicana han registrado altas temperaturas por una prolongada onda de calor, pero en algunas de ellas los valores incluso han sido extremos, superiores a los 40 grados Celsius.

Aquí te decimos cuáles han sido las ciudades con las temperaturas más altas de las últimas horas, así como las entidades afectadas en las semanas finales de abril 2026 por una circulación anticiclónica en México.

Para tener en cuenta:

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica. Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas (ondas de calor).

y aumento de temperaturas (ondas de calor). Una ola de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

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Las ciudades con temperaturas más altas de las últimas horas

En su reporte de hoy, 29 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las temperaturas más altas se registraron en estos lugares.

Río Verde, San Luis Potosí : 42.5 grados

: 42.5 grados Choix, Sinaloa , 42.2 grados

, 42.2 grados Torreón, Coahuila , 41.5 grados

, 41.5 grados Ciudad Victoria, Tamaulipas , 41.4 grados

, 41.4 grados Campeche, Campeche, 40.6 grados

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Mapa de altas temperaturas el 28 de abril de 2026. Foto: SMN

Estados más calurosos desde el 20 de abril

De acuerdo con los mapas diarios de temperatura del SMN, la ciudad que ha registrado la temperatura más alta desde el pasado 20 de abril es Ciudad Altamirano, Guerrero, donde el termómetro alcanzó los 46.5 grados el 27 de abril.

Los mapas de temperatura registran el valor más alto registrado en 24 horas y usualmente se da entre las 12 y las 16 horas. Estos son los reportes de los últimos días:

20 de abril:

El Tule del Real, Durango: 43 grados

Ciudad Altamirano, Guerrero: 42.9 grados

Tubares, Chihuahua: 41.4 grados

21 de abril:

El Tule del Real, Durango: 43 grados

Ciudad Altamirano, Guerrero: 42.1 grados

Chila de la Sal, Puebla: 42 grados

22 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 43.5 grados

El Tule del Real, Durango: 43 grados

Andrés Figueroa, Guerrero: 41 grados

23 de abril

El Tule del Real, Durango: 43 grados

Ciudad Altamirano, Guerrero: 43 grados

San Vicente, San Luis Potosí: 42.5 grados

24 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 44.1 grados

Gallinas, SLP: 44 grados

Muna, Yucatán: 43 grados

25 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 44 grados

Ciudad Fernández, SLP: 43.6 grados

Andrés Figueroa, Guerrero: 43 grados

26 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 45.3 grados

Pedro Montoya, SLP: 45 grados

Ciudad Fernández, SLP: 44.5 grados

27 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 46.5 grados

Andrés Figueroa, Guerrero: 45 grados

Pedro Montoya, SLP: 44 grados

28 de abril

Ciudad Altamirano, Guerrero: 46 grados

Guatenipa, Sinaloa: 45.5 grados

Andrés Figueroa, Guerrero: 45 grados

Recuerde que gran parte de #México se mantendrá bajo una #OladeCalor u #OndadeCalor 🥵 al menos durante el martes y miércoles. A partir del jueves comienzan a disminuir los estados afectados, disminuyendo considerablemente el viernes. pic.twitter.com/XDIP8rvSos — Fabián Vázquez-Ro (@Fabromana) April 28, 2026

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