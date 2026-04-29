México ‘Arde’ por Ola de Calor en Abril 2026: Ciudades con las Temperaturas Más Altas del País
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Conoce aquí la lista de ciudades que han registrado más de 40 grados los últimos días
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En los últimos días, varios estados de la República Mexicana han registrado altas temperaturas por una prolongada onda de calor, pero en algunas de ellas los valores incluso han sido extremos, superiores a los 40 grados Celsius.
Aquí te decimos cuáles han sido las ciudades con las temperaturas más altas de las últimas horas, así como las entidades afectadas en las semanas finales de abril 2026 por una circulación anticiclónica en México.
Para tener en cuenta:
- Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.
- Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas (ondas de calor).
- Una ola de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.
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Las ciudades con temperaturas más altas de las últimas horas
En su reporte de hoy, 29 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las temperaturas más altas se registraron en estos lugares.
- Río Verde, San Luis Potosí: 42.5 grados
- Choix, Sinaloa, 42.2 grados
- Torreón, Coahuila, 41.5 grados
- Ciudad Victoria, Tamaulipas, 41.4 grados
- Campeche, Campeche, 40.6 grados
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Estados más calurosos desde el 20 de abril
De acuerdo con los mapas diarios de temperatura del SMN, la ciudad que ha registrado la temperatura más alta desde el pasado 20 de abril es Ciudad Altamirano, Guerrero, donde el termómetro alcanzó los 46.5 grados el 27 de abril.
Los mapas de temperatura registran el valor más alto registrado en 24 horas y usualmente se da entre las 12 y las 16 horas. Estos son los reportes de los últimos días:
20 de abril:
- El Tule del Real, Durango: 43 grados
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 42.9 grados
- Tubares, Chihuahua: 41.4 grados
21 de abril:
- El Tule del Real, Durango: 43 grados
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 42.1 grados
- Chila de la Sal, Puebla: 42 grados
22 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 43.5 grados
- El Tule del Real, Durango: 43 grados
- Andrés Figueroa, Guerrero: 41 grados
23 de abril
- El Tule del Real, Durango: 43 grados
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 43 grados
- San Vicente, San Luis Potosí: 42.5 grados
24 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 44.1 grados
- Gallinas, SLP: 44 grados
- Muna, Yucatán: 43 grados
25 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 44 grados
- Ciudad Fernández, SLP: 43.6 grados
- Andrés Figueroa, Guerrero: 43 grados
26 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 45.3 grados
- Pedro Montoya, SLP: 45 grados
- Ciudad Fernández, SLP: 44.5 grados
27 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 46.5 grados
- Andrés Figueroa, Guerrero: 45 grados
- Pedro Montoya, SLP: 44 grados
28 de abril
- Ciudad Altamirano, Guerrero: 46 grados
- Guatenipa, Sinaloa: 45.5 grados
- Andrés Figueroa, Guerrero: 45 grados
Recuerde que gran parte de #México se mantendrá bajo una #OladeCalor u #OndadeCalor 🥵 al menos durante el martes y miércoles. A partir del jueves comienzan a disminuir los estados afectados, disminuyendo considerablemente el viernes. pic.twitter.com/XDIP8rvSos— Fabián Vázquez-Ro (@Fabromana) April 28, 2026
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Con información de N+.
spb