Vinculan a Proceso a Roxana, Madre de Menor que Falleció por Golpe de Calor en Mexicali

Roxana “N” fue imputada por el delito de homicidio por comisión impropia con dolo eventual, tras el fallecimiento de su hijo Vicente en la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron luego de que el menor permaneciera por varias horas al interior de un vehículo, situación que derivó en lo que ya se considera la primera muerte por golpe de calor en el estado.

La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Mexicali, donde, tras más de ocho horas de debate, un juez de control determinó vincularla a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

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Fiscalía buscará hasta 15 años de prisión

Según las investigaciones, la imputación se basa en que la acusada habría tenido conocimiento del riesgo al que estaba expuesto el menor y, aun así, no evitó el resultado.

La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de hasta 15 años de prisión en caso de que se acredite su responsabilidad penal.

El caso ha generado un fuerte impacto social y reabre la discusión sobre los riesgos de dejar a menores dentro de vehículos, especialmente ante las altas temperaturas que enfrenta la región.

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