Mujer Denuncia a su Hijo por Golpearla con los Puños y un Palo en Maneadero

Una mujer resultó lesionada tras ser presuntamente agredida por su propio hijo la tarde del pasado 4 de mayo en el poblado de Maneadero, luego de que autoridades recibieran un reporte alrededor de las 16:40 horas alertando sobre una posible agresión física en la intersección de las calles Cuarta y Cuauhtémoc.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien presentaba visibles lesiones y se identificó como la persona que había solicitado apoyo. De acuerdo con su testimonio, momentos antes intentó ingresar a su domicilio cuando su hijo, identificado como Julio “N”, de 27 años de edad, le impidió el acceso y comenzó a agredirla físicamente.

Mujer denuncia a su hijo tras golpearla con los puños y un palo en Maneadero.

Según lo narrado, la agresión incluyó golpes con el puño cerrado dirigidos al rostro, así como ataques con un palo de madera. Ante esta situación, la mujer decidió salir del lugar para buscar ayuda, lo que derivó en la movilización de las corporaciones de seguridad hacia la zona.

La intervención de los oficiales permitió brindar atención inicial a la víctima, quien fue evaluada por paramédicos tras la solicitud de una unidad de emergencias médicas. Durante la valoración, se determinó que presentaba lesiones de consideración, por lo que fue necesario su traslado a una clínica para recibir atención especializada.

En cuanto al presunto responsable, se informó que logró retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades, tomando rumbo desconocido tras percatarse de que se había solicitado apoyo policial.

El caso quedó bajo seguimiento tras la atención a la víctima, mientras se mantiene la información sobre los hechos ocurridos y la intervención inicial de las autoridades en respuesta al reporte ciudadano.

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Información de Diego Robles | N+

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