Muere Menor tras Pasar 12 Horas Dentro de Vehículo en Mexicali; Madre detenida en CERESO

La Fiscalía General del Estado informó avances en el caso del menor de tres años que perdió la vida tras permanecer varias horas dentro de un vehículo en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali.

De acuerdo con la actualización, Roxana “N”, madre del menor, continúa detenida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mexicali, en espera de su audiencia de imputación.

Las autoridades indicaron que el delito que se le atribuye es homicidio por omisión impropia con dolo eventual, por lo que no será clasificado como culposo, ya que, según la investigación, existía la posibilidad de prever el riesgo para el menor.

Asimismo, la Fiscalía adelantó que solicitará una pena de hasta 15 años de prisión.

Según las indagatorias, el menor habría permanecido dentro del vehículo desde aproximadamente las 11:00 de la noche hasta la 1:30 de la tarde del día siguiente. El Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue golpe de calor, descartando signos de violencia o maltrato previo.

En el seguimiento del caso, también se informó que la madre habría dado positivo al consumo de alcohol y que presuntamente llegó sola a su domicilio tras asistir a una reunión.

Nota relacionada: Muere Niño de 3 Años tras Permanecer Dentro de un Vehículo en Mexicali

Menor muere dentro de vehículo

El hecho ocurrió el pasado sábado 2 de mayo, cuando la madre del menor notó su ausencia y, tras buscarlo, lo encontró dentro del automóvil. Al no responder a los intentos de reanimación, se solicitó apoyo al 911; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con reportes preliminares, el niño permaneció alrededor de 12 horas dentro del vehículo.

Inicialmente, se contemplaba la posibilidad de aplicar la figura de “pena natural”; sin embargo, con los nuevos elementos, la Fiscalía continúa con el proceso penal para determinar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron que el caso sigue en investigación y será un juez quien determine la situación jurídica de la imputada.

Historias recomendadas:

Información Kitzia Flores

APG