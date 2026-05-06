Todd Blanche, Fiscal Interino de EUA, Anticipa Más Acusaciones contra Funcionarios Mexicanos

El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anticipó este miércoles 6 de mayo más acusaciones contra funcionarios mexicanos por vínculos con el narcotráfico.

En entrevista para News Nation, Blanche dijo que las acusaciones contra funcionarios del gobierno de México continuarán como parte de la cruzada de la administración Trump contra los cárteles de la droga.

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"Hemos presentado escritos de acusación contra múltiples funcionarios de gobierno en México, últimamente contra un juez también, y eso es algo que continuará"; dijo el fiscal general interino de Estados Unidos.

Para Blanche, esta serie de imputaciones es consecuencia de la extradición a Estados Unidos de algunos capos de la droga como parte de la cooperación con el gobierno de México, quienes, dijo, es probable que acepten colaborar.

"Es probable que algunos quieran cooperar, y esa cooperación podría llevar a más cargos", añadió el funcionario estadounidense.

La semana pasada, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, presentaron una acusación formal contra 10 funcionarios sinaloenses, incluyendo al Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo.

A los funcionarios mexicanos se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

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