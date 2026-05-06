Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Logra Amparo para No Ser Detenido

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Michoacán, para evitar ser detenido o extraditado, ante la solicitud de aprehensión y extradición promovida por una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

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Mérida Sánchez es uno de los exfuncionarios acusados por autoridades estadounidenses de supuestos nexos con grupos criminales.

Estas son las acusaciones contra Gerardo Mérida Sánchez

Gerardo Mérida Sánchez es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de la facción de “Los Chapitos”.

También se le acusa de facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en los periodos de 2023 y 2024.

Perfil de Gerardo Mérida Sánchez

Gerardo Mérida Sánchez es general de División en retiro desde 2022. Tiene estudios en formación en Administración Militar y Derecho.

Cuenta con maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Como militar se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla y ocupó distintos mandos en estados como Tamaulipas y Michoacán.

En 2024 renunció como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

¿Qué se sabe de la acusación de EUA contra políticos mexicanos y exfuncionarios?

El gobierno de Estados Unidos acusó el 29 de abril de 2026, a políticos mexicanos por asociación con el Cártel de Sinaloa, en N+ te compartimos quiénes son.

De acuerdo con la acusación, los implicados presuntamente participaron en una red de corrupción y protección institucional para facilitar el envío de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios y respaldo político.

En ese sentido, la investigación los señala por la presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como "Los Chapitos", vinculada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados usaron sus cargos públicos para beneficiar al grupo criminal.

Lista de políticos y exfuncionarios acusados

Rubén Rocha Moya.

Enrique Inunza.

Enrique Diaz Vega.

Damaso Castro Zaavedra.

Marco Antonio Almanza Avilés.

Alberto Jorge Contreras Núñez.

Gerardo Mérida Sánchez .

. José Antonio Dionisio Hipólito.

Juan de Dios Gámez Mendívil.

Juan Valenzuela Millán.

Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo y conspiración para su uso. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión en Estados Unidos.

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Con información de N+

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