Evacuan a 3 Pasajeros Con Hantavirus para Enviarlos a Países Bajos; Tratan Un Paciente en Zúrich.

Los tres pacientes sospechosos de padecer hantavirus y que iban a bordo del crucero MV Hondius fueron evacuados del barco en Cabo Verde y serán ahora trasladados a Países Bajos, anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que un paciente, que viajaba en el mismo navío, es tratado en Zúrich.

"Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.

Previamente, se informó que un pasajero que viajaba en el crucero donde se declararon varios casos de hantavirus está hospitalizado en Zúrich, Suiza, después de haber dado positivo, anunció este miércoles el ministerio suizo de Sanidad.

"Una persona está siendo tratada actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ) por una infección de hantavirus. Este hombre viajaba en el crucero donde aparecieron varios casos de infecciones", indicó el ministerio en un comunicado, que añade que él y su esposa "regresaban de un viaje por América del Sur a finales de abril".

¿De dónde son los evacuados?

⁠Las tres personas que han sido ​evacuadas de un ‌crucero de lujo afectado por un brote mortal ⁠de hantavirus proceden de ‌Países Bajos, ‌Reino Unido ⁠y Alemania, dijo el miércoles el Ministerio de ​Asuntos ​Exteriores neerlandés.

Dos ‌de ‌ellas están enfermas y una ​podría haber contraído el virus, ‌según ‌el ministerio. Serán trasladadas a hospitales especializados en Europa, añadió sin dar más ‌detalles.

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Con información de Agencias

ASJ