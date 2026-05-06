Confirman la Cepa Andes de Hantavirus Transmisible Entre Humanos en Pasajeros de Crucero.

La cepa Andes de hantavirus fue detectada en pasajeros del crucero evacuado a Sudáfrica, la cual puede ser transmisible entre humanos, declararon autoridades este miércoles 6 de mayo.

El brote suma al menos tres fallecidos, con dos casos confirmados por laboratorio de la variante y varios más entre sospechosos o enfermos. Eso sugiere que la cepa afecta a más personas de la embarcación, aunque no todos están verificados.

Sudáfrica detectó el subtipo en dos pasajeros que viajaban en el barco afectado, según anunció el Ministerio de Salud ante una comisión parlamentaria.

Tres personas del crucero murieron, una de ellas en Johannesburgo después de ser trasladada en un vuelo comercial desde la isla atlántica de Santa Elena. Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de la capital sudafricana.

Uno de los pasajeros, un británico, está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Las pruebas se realizaron a la otra pasajera de manera póstuma, después de que murió en Sudáfrica.

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Además de los tres muertos, al menos cinco personas han enfermado de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, de bandera holandesa.

¿Qué se sabe de la cepa?

El virus es transmitido por roedores y, con menor frecuencia, por personas. Por lo general, se contiene porque se propagaría solo mediante contacto cercano, por ejemplo, al compartir una cama o alimentos, según expertos.

La Organización Mundial de la Salud dice que el virus de los Andes, una especie específica de hantavirus, se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile.

La información provino de pruebas realizadas a los pasajeros después de que fueron evacuados del barco y trasladados en avión a Sudáfrica, señaló el Departamento de Salud de Sudáfrica en un reporte.

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El virus de los Andes puede transmitirse entre humanos, aunque esto es raro y la propagación de la enfermedad por lo general se contiene porque se propagaría en casos como compartir una cama o alimentos.

La cepa es la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó además un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS, indicó HUG, una de las instituciones médicas más prestigiosas en el país.

Barco varado, paciente suizo y evacuados

El crucero, en el centro de un brote mortal de hantavirus y que está fondeado frente a la costa de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo, esperaba este miércoles para dirigirse al archipiélago español de Canarias.

Las autoridades en Suiza indicaron este 6 de mayo que un hombre que regresó de Sudamérica y viajó en el crucero afectado ha dado positivo al virus y está recibiendo tratamiento.

El crucero será recibido en Islas Canarias, España, según las autoridades españolas. El buque esperaba frente a la costa de África occidental por tercer día el miércoles para que los pasajeros enfermos fueran evacuados.

Sin embargo, el presidente regional del archipiélago, Fernando Clavijo, dijo hoy que estaba preocupado de que la llegada del barco pudiera poner a la población local en riesgo y exigió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que, al momento, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo. Igual informó que tres pacientes sospechosos con la infección fueron evacuados del crucero para ser enviados a Países Bajos.

El barco zarpó de Argentina el 1 de abril en un crucero por el Atlántico y tenía previsto hacer paradas en la Antártida, las islas Malvinas y otros lugares. Sin embargo, el itinerario pudo haber cambiado debido a la situación a bordo.

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Con información de Agencias

ASJ