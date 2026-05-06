Rubén Rocha Moya Habría Entregado a ‘Los Chapitos’ el Control del Agua en el Estado

Un informante de la Agencia Federal para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA) reveló a N+ que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya habría entregado a ‘Los Chapitos’ la administración, operación y cobro del servicio de las Juntas Municipales de Agua Potable, en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil.

Así como el control de distritos de riego agrícola de la Conagua, como una retribución del dinero que el grupo criminal le habría dado para su campaña electoral, en 2021.

El informante, que se acogió a ser "testigo protegido" en las investigaciones contra funcionarios de Sinaloa y sus vínculos con el narcotráfico, detalló que los hijos de Rocha Moya recibieron 10 millones de dólares, de manos de René Bastidas Mercado, 'El Doble Cero', jefe de la plaza de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el municipio de Elota.

“Los diez kilos verdes que llegaron de la Paz, de la Baja Sur, al norte de Playa Ceuta, en Elota, hay videos donde están los hijos del Gober, del Rocha, ellos están recibiendo. Hasta abrieron un paquete y ahí aparece el René Bastidas, que es el ‘Doble Cero’”

Denuncia en contra de Rocha Moya

La denuncia en contra de Rocha Moya, radicada en el Distrito Sur de Nueva York, señala que en una reunión que sostuvo con 'Los Chapitos', estos le prometieron que ganaría la elección a gobernador y a cambio el entonces candidato les ofreció puestos de autoridad dentro del gobierno de Sinaloa.

Según la acusación, después de tomar protesta como gobernador en noviembre de 2021, Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, quien ocupaba el cargo de secretario general de Gobierno, se reunieron con líderes del Cártel de Sinaloa y 'Los Chapitos' para agradecerles su apoyo en la elección y otorgarles el control de la Policía, la Fiscalía y varias dependencias de seguridad.

A decir del informante, en la reunión también se acordó entregar la administración del agua potable municipal y de 48 módulos de riego agrícolas de los cuales habrían obtenido millonarios recursos para la compra de drogas y armas.

Video: Rocha Moya Entregó a "Los Chapitos" el Control del Agua del Estado como "Pago" por Llegar a la Gubernatura

En un video, el contador público Rodolfo López, administrador del módulo de riego número cinco, en el municipio de Angostura, reveló que 'Los Chapitos' se apoderaron del presupuesto, la nómina y los recursos que generan los módulos de riego, de la Conagua, en el estado.

López, con 33 años de servicio en los módulos de riego, relató que desde marzo del 2022, empezaron a entregar los recursos al grupo criminal, un promedio de cien millones de pesos anuales por cada módulo. En Sinaloa existen nueve distritos de riego agrícola, que operan 48 módulos de riego.

Detalló que 'Los Chapitos' mandaban facturas alteradas para encubrir la entrega del dinero.

El 8 de mayo del 2025, Rodolfo López fue secuestrado y el 13 de julio apareció muerto con signos de tortura sin que las autoridades investigarán su asesinato.

Posteriormente, tres presidentes de módulos de riego fueron secuestrados.

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Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén

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