Asesinan a Hombre a Puñaladas en Navolato, Sinaloa; Señalan a su Hijo como Presunto Responsable

Un hombre identificado como Justiniano, de 45 años de edad, fue localizado sin vida con múltiples heridas producidas por arma blanca al interior de una vivienda en la colonia Perfecto Arredondo, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el hallazgo fue notificado alrededor de las 7:40 de la mañana a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona sin vida en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Ezequiel Valenzuela y Diego Aguilar.

Según la información recabada, fueron familiares quienes encontraron el cuerpo dentro de una cuartería donde la víctima residía.

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Presunto responsable sería su hijo

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron el homicidio y procedieron a acordonar el área para preservar evidencias.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

De manera extraoficial, se informó que el presunto responsable sería el propio hijo de la víctima, quien habría huido del lugar tras cometer el crimen. Hasta el momento, su identidad y paradero permanecen desconocidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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