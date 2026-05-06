José Roberto Quiñonez, Encargado de Vicefiscalía Sinaloa, tras Licencia de Dámaso Castro

La fiscal de Sinaloa Claudia Zulema tomó protesta este miércole 6 de mayo 2026, a José Roberto Quiñonez Coronado como nuevo vicefiscal encargado, luego de que ayer, Dámaso Castro Zaavedra pidiera licencia al cargo por las investigaciones formales que iniciaron la semana pasada en el Distrito Sur de Nueva York por supuesta asociación con el crimen organizado.

Así asume José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras que fue designada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como Encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la Fiscalía de Sinaloa.

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La fiscal pidió a los nuevos funcionarios desempeñar sus cargos con principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

¿Quién es José Roberto Quiñonez, el nuevo vicefiscal encargado de Sinaloa?

Antes de su nombramiento, José Roberto Quiñonez Coronado se desempeñaba como vicefiscal regional de la Zona Centro en la misma institución.

Es abogado y su carrera la ha desarrolado dentro de la Fiscalía de Sinaloa.

VIDEO: Dámaso Castro Saavedra Pide Licencia al Cargo de Vicefiscal General del Estado de Sinaloa

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