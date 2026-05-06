José Roberto Quiñonez, Encargado de Vicefiscalía Sinaloa, tras Licencia de Dámaso Castro

José Roberto Quiñonez, Nuevo Encargado de Vicefiscalía Sinaloa, tras Licencia de Dámaso Castro
N+
Tomó protesta el nuevo vicefiscal después de que ayer, Dámaso Castro Zaavedra pidiera licencia al cargo por las investigaciones de EUA pr supuestos vinculos con el crimen organizado
COMPARTE:
La fiscal de Sinaloa Claudia Zulema tomó protesta este miércole 6 de mayo 2026, a José Roberto Quiñonez Coronado como nuevo vicefiscal encargado, luego de que ayer, Dámaso Castro Zaavedra pidiera licencia al cargo por las investigaciones formales que iniciaron la semana pasada en el Distrito Sur de Nueva York por supuesta asociación con el crimen organizado.
Así asume José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras que fue designada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como Encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la Fiscalía de Sinaloa.
Noticia relacionada: Rubén Rocha Moya Habría Entregado a ‘Los Chapitos’ el Control del Agua en el Estado
La fiscal pidió a los nuevos funcionarios desempeñar sus cargos con principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
¿Quién es José Roberto Quiñonez, el nuevo vicefiscal encargado de Sinaloa?
Antes de su nombramiento, José Roberto Quiñonez Coronado se desempeñaba como vicefiscal regional de la Zona Centro en la misma institución.
Es abogado y su carrera la ha desarrolado dentro de la Fiscalía de Sinaloa.
Historias recomendadas:
- Brote de Hantavirus: ¿Qué Es la Cepa de los Andes y Por Qué es la Más Peligrosa?
- Instagram Comienza a Eliminar Millones de Cuentas: ¿Qué Perfiles Serán Suprimidos de Red Social?