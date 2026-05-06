Instagram Comienza a Eliminar Millones de Cuentas: ¿Qué Perfiles Serán Suprimidos de Red Social?

Se había anticipado que Instagram eliminaría millones de cuentas inactivas y bots, ese día ya llegó con una purga masiva.

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Lo que se sabe es que ocurre con perfiles falsos e inactivos, esto se traduce en que impactará en los contadores de seguidores en la plataforma.

¿A quién impactará la eliminación masiva de cuentas de Instagram?

La eliminación masiva de cuentas de Instagram afecta también a personalidades de la farándula, artistas de talla internacional, emprendedores y demás. Por ejemplo, algunas personalidades han perdido cientos de seguidores en algunas horas.

¿Por qué se busca una purga masiva de perfiles?

Meta, dueña de Instagram, informó que la purga masiva de cuentas busca eliminar el spam y las métricas elevadas. Según la empresa de redes sociales, dicha limpieza es necesaria para ofrecer datos reales a creadores y anunciantes, eliminando la actividad fraudulenta.

"Estamos eliminando cuentas que violan nuestras políticas para garantizar interacciones auténticas", así lo dio a conocer la compañía.

Así puedes decir adiós a seguidores spam o bots en Instagram

Si sospechas que tu lista de seguidores de Instagram está llena de cuentas desconocidas o sospechosas, no eres el único usuario con este dilema. Los seguidores de spam y bots se han vuelo en un problema común, que a menudo afecta la interacción y la seguridad de la cuenta.

Instagram ahora permite a los usuarios revisar y eliminar fácilmente a estos seguidores. Si deseas limpiar tu propia cuenta manualmente, Instagram ha introducido herramientas para facilitar este proceso:

Eliminar Spam Identificado:

Ve a tu perfil y toca en Seguidores.

Si Instagram ha detectado perfiles sospechosos, verás una categoría llamada "Potencial spam" o "Marcado para revisión".

Puedes seleccionar Eliminar todo para borrarlos en bloque o revisarlos uno por uno.

Identificar Cuentas Desactivadas:

En tu lista de seguidores, busca la categoría "Cuentas desactivadas".

Estas son cuentas que ya no existen o están suspendidas, y puedes eliminarlas con un solo clic para mejorar tu tasa de interacción.

Limpieza Manual de Inactivos:

Busca cuentas sin foto de perfil, con nombres de usuario aleatorios (muchos números/letras) y sin publicaciones.

Es preferible eliminar en lugar de bloquear, ya que no notifica al usuario y mantiene tu perfil más "limpio" ante el algoritmo

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Con información de N+

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