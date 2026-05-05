Pide Licencia Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de Sinaloa tras Investigación en EUA

La Fiscalía de Sinaloa informa que, con fecha 5 de mayo de 2026, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo.

Señaló que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Apenas ayer, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la institución, permanecería en su cargo. Destacó que el vicefiscal estaba dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), esto luego de que trascendiera que Castro Zaavedra figurara entre los funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presunta asociación con grupos criminales.

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¿De qué se le acusa a Dámaso Castro Zaavedra?

Dámaso Castro Zaavedra se encuentra entre los 10 funcionarios sinaloenses, señalados e investifados formalmente por un Tribunal del Sur de Nueva York.

Según las indagatorias estadounidenses, el funcionario sinaloense es señalado por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo conocido como “Los Chapitos”, a quienes, según los expedientes, habría brindado protección e información sobre operativos de seguridad a cambio de sobornos.

Dámaso Castro Zaavedra tiene 54 años.

Los delitos de los que se le acusa son:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

De ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

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