¿Quién es Damaso Castro Saavedra, Vicefiscal de Sinaloa, y de Qué se le Acusa en EUA?

Dámaso Castro Zaavedra continuará al frente de la Vicefiscalía de Sinaloa pese a las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que hicieron la semana pasada autoridades de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó que el funcionario se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales.

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“Se precisa que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”, afirmó la institución.

Asimismo, refirió que el artículo 135 constitucional establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de vicefiscal general dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento.

En tanto, recordó que el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución, incluyendo a las Vicefiscalías como órganos que forman parte de su integración administrativa, sin otorgarles un régimen especial de inmunidad procesal.

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¿De qué señala EUA a Dámaso Castro Zaavedra?

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicas las acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios del estado.

Según las autoridades, estas personas tienen relación con integrantes del narcotráfico, específicamente, con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Ahora bien, Dámaso Castro Zaavedra, fue señalado por presuntamente recibir sobornos mensuales de hasta 11 mil dólares, es decir, más de 192 mil 600 pesos mexicanos, por parte de “Los Chapitos”, con la finalidad de ofrecerles protección judicial.

Este fin de semana, Rubén Rocha Moya, solicitó al Congreso la licencia temporal al cargo como gobernador de Sinaloa. Lo mismo hizo Juan de Dios Gámez Mendívil a su cargo como alcalde de Culiacán; ambos funcionarios están bajo investigación de Estados Unidos.

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EPP