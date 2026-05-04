Mujer Muere Luego de Cesárea en Clínica Privada por Presunta Negligencia Médica en Chiapas

Jacqueline González murió luego de practicarse una cesárea en la Clínica Santa Sofía, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sus familiares exigen justicia por su muerte, ya que aseguran, se trató de una negligencia médica. “Tienen que pagar”, indican.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 25 años de edad tenía programada la cirugía para recibir a su bebé el 30 de abril. Su esposo, Samuel Alejandro, señaló que el bebé nació en perfectas condiciones, pero su pareja presentó problemas de salud.

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“Mi esposa tenía sangrado, tenía dolor (...) La sábana estaba empapada de sangre, traía ya una hemorragia… se fueron (a la basura) cinco pañales llenos de sangre”, aseguró.

El hombre contó que a partir de ese momento comenzó el martirio para Jacqueline y su familia. Debido a que la hemorragia no cedía. “Me decían (los médicos): es normal, es estable”, contó.

¿Qué pasó con Jacqueline González tras la cesárea en Chiapas?

Durante la madrugada los dolores se intensificaron y le indicaron que era necesario operar de nuevo, no obstante, no le habían informado que se trataba de una cirugía para retirarle la matriz.

“Nos dice la partera ‘hay que quitar la matriz, le vamos a quitar la matriz porque ya no le va a servir, ya es su último hijo, ¿para qué la quiere’”, explicó el esposo de la víctima.

La salud de Jacqueline empeoró en la clínica Santa Sofía. La joven presentó un sangrado todavía más abundante. “Los doctores no hallaban ni qué hacer”, aseguró su pareja. Deciden volver ingresarla al quirófano, sin autorización de la familia, y les señalan que la mujer había sido intubada y estaba en coma.

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La familia decidió trasladarla a otro hospital, ya que no presentaba mejoría. “Los doctores vieron el estado crítico de mi esposa y me dijeron que ella ya tenía el 93% de probabilidad de muerte y la tenían que operar para ver qué hicieron los otros doctores”, compartió.

Los doctores detectaron una hemorragia interna, la cual se derivó por una mala sutura, además, había daño en el hígado y requirió transfusiones de sangre. Luego de varios paros cardíacos y otras intervenciones, la familia de Jacqueline fue notificada sobre su fallecimiento.

Jacqueline González ya era madre de un niño de 5 años de edad y estaba muy feliz por la llegada del nuevo bebé. Su esposo pide justicia, ya que asegura que su muerte está relacionada con una mala práctica y no debe quedar impune.

¿Qué dicen las autoridades?

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), abrió una carpeta de investigación sobre la muerte ocurrida en la Clínica Santa Sofía, en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, informó que personal de la Dirección de Servicios Periciales llevó a cabo diversas indagatorias en el sanatorio, el cual quedó asegurado.

En tanto, la necropsia de ley arrojó que la mujer de 25 años de edad, murió a causa de un shock hipovolémico. El fiscal, Jorge Luis Llaven, aseguró que la clínica nunca informó sobre el deceso de la joven. “Nos enteramos por redes sociales”, puntualizó.

También refirió que se lleva a cabo un análisis minucioso del expediente clínico para esclarecer si se trató de una posible negligencia médica o mala práctica al momento de realizar las maniobras.

“Estamos nosotros investigando la negligencia médica, vamos a deslindar responsabilidades penal y también administrativa en cuanto a esta clínica”, afirmó el fiscal.

Además, adelantó que luego de darse a conocer el caso de Jacqueline, se presentó otra denuncia en contra de la clínica Santa Sofía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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