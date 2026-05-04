Balacera en Indios Verdes: Ataque Armado Deja un Muerto en Paradero de Transporte en la GAM

Una balacera en paradero de Indios Verdes, hoy 4 de mayo de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero, provocó la movilización de servicios de emergencia en la CDMX; así ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la zona donde las personas usuarias abordan unidades de transporte para dirigirse al Estado de México sobre la autopista México-Pachuca. Las autoridades fueron alertadas luego de las detonaciones por arma de fuego en la colonia Residencial Zacatenco.

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Una vez que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona, encontraron a un hombre lesionado por impactos, por lo que de inmediato pidieron ayuda médica. Sin embargo, momentos después confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió la balacera en Indios Verdes hoy 4 de mayo de 2026?

Luego de que se confirmó la muerte del hombre, la zona fue acordonada por los agentes con la finalidad de comenzar con las primeras investigaciones, así como para dar con las personas responsables.

Durante las indagatorias, los testigos comentaron a la policía cómo ocurrió la balacera en Indios Verdes hoy. Los usuarios y transeúntes comentaron que la víctima, quien presuntamente era checador de transporte público, se encontraba a un costado del paradero, cuando un sujeto se le acercó. Posteriormente, se escucharon las detonaciones y el sospechoso huyó rápidamente del lugar.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en medio de la zona donde transitan las unidades de transporte público en Indios Verdes, algunos comerciantes cubrieron sus restos con una lona color negro mientras llegan los servicios periciales de la Fiscalía de CDMX.

¿Hay servicio de transporte en Indios Verdes tras balacera?

En tanto, la SSC informó que los hechos ocurrieron en la zona de ascenso y descenso de transporte público del Andén A del CETRAM Indios Verdes. Al arribar al lugar, elementos de la SSC localizan a una persona con heridas visibles producidas por proyectil de arma de fuego.

"El personal de campo procede al acordonamiento del área para preservar los indicios y evitar el paso de usuarios del paradero", afirmó.

Asimismo, se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y se solicita la intervención de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias balísticas. Se inicia la carpeta de investigación correspondiente y continúan las labores de resguardo en el lugar del incidente.

Hasta el momento se sabe que el servicio en el Metro, Metrobús, Cablebús, Mexibús, así como diversas rutas de transporte, continúan operando de manera normal. Sin embargo, hay gran presencia de elementos de seguridad.

Además, se lleva a cabo un operativo en zonas como Insurgentes Norte y la México-Pachuca, para buscar a la persona responsable de la balacera en Indios Verdes que dejó una persona sin vida.

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