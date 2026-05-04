¿Qué Hacer Si Suena Alerta Sísmica y Voy en el Metro CDMX? Protocolo por Simulacro Nacional 2026

Falta dos días para el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que es importante que sepas que hacer cuando suene la alerta sísmica si vas en el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cómo es el protocolo que debes seguir.

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.

Tendrá una hipótesis de magnitud 8.2 con epicentro en costas de Guerrero, a 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

Es importante señalar que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mantiene un protocolo específico y coordinado para salvaguardar la integridad física de las personas usuarias y trabajadoras, durante un simulacro y también en caso de un temblor real.

Las áreas que participan de forma inmediata y estratégica son:

Los Puestos Centrales de Control (PCC).

Transportación.

Instalaciones Fijas.

Seguridad Institucional.

Seguridad Industrial e Higiene.

Mantenimiento de Material Rodante y Protección Civil.

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Protocolo de actuación en el Metro por simulacro de sismo

Recuerda que durante el Primer Simulacro Nacional 2026, recibirán un mensaje de alertamiento en tu celular para que sepas que se trata de un ejercicio preventivo que salva vidas.

Las 12 Líneas de la red del Metro efectuarán el protocolo correspondiente en cada una de las 195 estaciones que la integran. Al recibir la alerta, el personal del Metro en las estaciones solicitará a las y los usuarios acatar las disposiciones al respecto.

Las acciones a cumplir son:

Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar.

En caso de estar a bordo de tren, se debe permanecer al interior del mismo, no intentar salir del vagón.

Los usuarios que se encuentren en el andén, deben replegarse a las paredes.

Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación.

No rebasar la línea amarilla.

No invadir las vías o túneles de las estaciones.

El próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, en el @MetroCDMX participaremos en el #PrimerSimulacroNacional2026.

Es fundamental que todas y todos sepamos cómo actuar ante un sismo dentro de las instalaciones.

Si viajas en el tren, permanece dentro del vagón.

Si te encuentras en… pic.twitter.com/lVz8CkiEV8 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 4, 2026

Al momento del simulacro, los trenes en circulación detendrán su marcha en el andén durante 3 minutos; los convoyes que se encuentren en interestación deberán llegar a la estación próxima.

En ese lapso son revisadas las instalaciones para corroborar que sea seguro reanudar el servicio.

En los inmuebles del Metro, los brigadistas coordinarán el desalojo de oficinas administrativas, talleres y locales técnicos, además de los dos Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del organismo; antes del regreso del personal, todas esas instalaciones son revisadas.

Cabe mencionar que, en caso de actividad telúrica real, las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si ocurre un sismo.

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Con información de N+

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